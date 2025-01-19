Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації

Дональд Трамп прибув до Вашингтона зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Берроном

Інавгурація Трампа відбудеться вже завтра, 20 січня

Обраний президент США Дональд Трамп вже прибув до Вашингтона для підготовки до інавгурації, яка відбудеться завтра, 20 січня. Про це повідомляє CBS News.

Зазначається, що до Вашингтона Трамп прибув зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Берроном. Після прильоту він відвідав гольф-клуб, де відбулася урочиста вечеря та запуск салюту. Журналісти з кола республіканця, повідомили, що він зупинився в гостьовій резиденції Білого дому.

«Зміна влади розпочнеться в урочистій обстановці Вашингтона, яка поєднуватиметься з фірмовою вечіркою Трампа: феєрверк на одному з його розкішних гольф-полів, гості, серед яких титани технологічної індустрії, друзі зі світу бізнесу та зірки консервативних ЗМІ, а також тисячі його прихильників, які приїдуть з усієї країни», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що сьогодні політик візьме участь у низці заходів та проведе демонстрацію на свою підтримку.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Обраний президент США Дональд Трамп, який балотувався від Республіканської партії, запросив на інавгурацію безліч політиків правих поглядів.

Як відомо, усі VIP-квитки на інавгурацію Трампа розпродані.Комітет з інавгурації обраного президента США Дональда Трампа більше не продає квитки на церемонію вступу політика на посаду.

Повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не буде присутній на інавгурації нового президента США 20 січня, а от засновник маркетплейсу Amazon Джефф Безос, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск та засновник Meta Марк Цукерберг будуть гостями на заході.

До слова, Дональд Трамп був тричі одруженим. Він має п’ятьох дітей та 10 онуків. До Білого дому Трамп мав би в’їхати разом з своєю дружиною Меланією, проте, за даними джерел, перша леді віддає перевагу тому, аби жити окремо від чоловіка. Детальніше про родинне дерево Трампа «Главком» писав тут.