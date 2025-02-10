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Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 2025 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 2025 році
Букмекери продовжують робити ставки щодо війни в Україні
фото із відкритих джерел

Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 66%

Оцінка букмекерами шансів на припинення вогню в Україні в 2025 році становить 66%. Це випливає з даних онлайн-платформи Polymarket. При цьому 1 січня цього року показник досягав пікової позначки 71%.

Крім того, ймовірність завершення президентом США Дональдом Трампом війни в Україні за 90 днів за оцінкою букмекерів становить 26%. У листопаді цей показник перевищував 50%.

Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 2025 році фото 1

Нагадаємо, станом на 17 січня ймовірність того, що новообраний президент США Дональд Трамп завершить війну в Україні протягом перших 90 днів після своєї інавгурації, становила 34%. Зауважимо, що ще два місяці тому букмекери оцінювали шанси на завершення війни протягом цього періоду майже у 50%. Станом на 1 січня аналітики визначали ймовірність такого сценарію на рівні 40%.

До слова, Сполучені Штати Америки досягли прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Нещодавній контакт американського президента з очільником Кремля може стати першою офіційно визнаною розмовою між Путіним і президентом США з початку 2022 року. Водночас Трамп відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він мав із російським диктатором Володимиром Путіним.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц  також заявив, що президент Дональд Трамп збирається закінчити війну в Україні, але Європа повинна надати Україні гарантії безпеки.

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Теги: росія війна Європа Дональд Трамп Україна президент букмекери

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