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Трамп заявив, що США введуть 25% мито на імпорт сталі та алюмінію

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп заявив, що США введуть 25% мито на імпорт сталі та алюмінію
Президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Офіційне оголошення очікується у понеділок, 10 лютого.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що його метою є встановлення справедливих умов торгівлі. Сполучені Штати Америки запровадять 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію в країну. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що про своє рішення Трамп заявив під час перельоту на борту літака Air Force One. Водночас Європейський Союз розглядає можливість поетапної заборони на поставки російського алюмінію в межах нового пакету санкцій.

За словами американського лідера, офіційне оголошення очікується у понеділок, 10 лютого. Він також зазначив, що у вівторок або середу проведе пресконференцію, де представить додаткові торговельні заходи.

«Ми оголосимо про тарифи на сталь. Будь-яка сталь, що надходить до Сполучених Штатів, буде обкладатися 25% митом. І алюміній теж», – зазначив Трамп.

Трамп підкреслив, що нові заходи спрямовані на вирівнювання торговельних умов між США та іншими країнами. «Дуже просто: якщо вони стягують мито з нас, ми стягуємо з них», – додав він.

Втім, господар Білого дому не уточнив, коли саме нові тарифи набудуть чинності та чи поширюватимуться вони на країни, щодо яких вже діють обмеження, зокрема Китай.

До слова, Китай вводить мита на імпортоване зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільгосптехніку та деякі автомобілі.  Також Велика Британія розробляє плани дій на випадок можливих заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп введе мита на британські товари. 

 

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Теги: тарифи Дональд Трамп обмеження

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