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Трамп збирається скоротити бюджет Пентагону ‒ FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп збирається скоротити бюджет Пентагону ‒ FT
Річний бюджет Міністерство оборони США перевищує $800 млрд
фото з відкритих джерел

Президент США підтримав ініціативу Маска про скорочення урядових витрат

Президент США Дональд Трамп має намір скоротити мільярди доларів з бюджету Пентагону, назвавши це наступним етапом спецдержслужбовця Ілона Маска для оптимізації державних витрат. Про це повідомляє The Financial Times.

Американський лідер підтримав ініціативу Маска щодо скорочення урядових витрат через Департамент урядової ефективності (DOGE). Водночас він зіткнувся з юридичними викликами у федеральних судах, а також звинуваченнями з боку демократів у перевищенні своїх повноважень.

Трамп висловив захоплення Маском, назвавши його «приголомшливим» і таким, що «дуже допоміг» у пошуку шляхів економії для федерального уряду. За його словами, наступною сферою перевірки може стати Міністерство оборони, річний бюджет якого перевищує $800 млрд.

«Давайте перевіримо армію. Ми знайдемо мільярди, сотні мільярдів доларів шахрайства і зловживань. Ви знаєте, люди обрали мене для цього», ‒ заявив Трамп.

Втім, потенційна роль Маска у проведенні такої перевірки вже викликає занепокоєння через можливий конфлікт інтересів. Його компанії, зокрема SpaceX та її дочірня Starlink, мають урядові контракти, що може вплинути на об'єктивність оцінки.

Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц у коментарі NBC відкинув ці побоювання, зазначивши, що будуть запроваджені «всі необхідні механізми» для запобігання конфліктам інтересів. Водночас він не надав деталей щодо того, як саме це реалізують.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск підтримав закриття медіа-проєктів «Голос Америки» (Voice of America) і «Радіо Свобода» (Radio Free Europe/Radio Liberty), що фінансуються урядом США.

Раніше глава нового Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Як відомо, рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги іншим країнам та фактичну ліквідацію Агентства з міжнародного розвитку (USAID) викликало обурення серед американської громадськості. Дві найбільші профспілкові організації – Американська організація дипломатичної служби та Федерація державних службовців – подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши президента у неконституційних та незаконних діях.

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск Пентагон США фінансування

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