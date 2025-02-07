Чи потрібні вибори під час війни? Голова «Опори» пояснила, що є критерієм

Ольга Айвазовська: «У суспільстві немає жодних питань до легітимності нинішньої влади»

Протягом останніх трьох років у суспільстві не виникало жодних питань до легітимності чинної влади. Усі її гілки дієздатні, правоздатні і виконують свої функції до наступних виборів, вважає Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», що 20 років стежить за організацією виборів. Про це вона розповіла у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Україна – електоральна демократія. Ми обираємо нашу владу і вона або легітимна для українського народу, або ні. У суспільстві немає жодних питань до її легітимності, що останні три роки демонструє і соціологія. Питання полягає в тому, де ми, що робимо сьогодні і будемо робити завтра за будь-якого сценарію. Коли почнеться повноцінний політичний процес, чи будемо готові захистити незалежність на наступних етапах розвитку державності і не допустити втручання Росії в політику», – підкреслила експертка.

За її словами, захопити державу політично, особливо в момент виснаження, легше і дешевше, ніж проводити масовані наступальні дії і надалі.

Також, на думку Айвазовської, після виборів президента в США було очевидно, що Україна стала ближче до виборів. Це пояснюється тим, що для обраного президента обов’язковою умовою є доведення собі і суспільству власної ефективності, припинення війни.

«Усі деталі нам не відомі, тому обговорювати їх як доконаний факт принаймні до візиту спецпредставника Дональда Трампа з цього питання Келлога до Києва я б не стала. У публічних заявах ми чуємо, що після режиму припинення вогню, який зупинить активну фазу бойових дій, необхідно провести вибори, щоб новий або переобраний глава держави мав повноваження підписувати документи, які стосуються війни і миру», – підкреслила голова правління громадянської мережі «Опора».

Айвазовська наголосила, що американська адміністрація має власне бачення послідовності дій, а Російська Федерація, яка хоче знищити Україну і в політичний спосіб під час цієї кампанії, коли ми будемо найслабші, має інше бачення. Але їх об'єднує слово «вибори», підсумувала експертка.

Нагадаємо, раніше США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна. Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що під час війни не може бути жодних виборів. Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.