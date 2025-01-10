Про зустріч Трампа і Путіна

Чотири фактори, які можуть змусити Путіна припинити війну

Пєсков сказав, що Путін готовий до зустрічі з Трампом без будь-яких попередніх умов. Але всі попередні умови вже озвучені, тому й немає ніяких попередніх умов. А ще Путіну важлива зустріч сама по собі.

І я повторю те, що говорив і раніше: Путін зараз не хоче результативних переговорів. І на першому етапі йому важливо: а) зустрітися з Трампом і показати, що з ним говорять; б) спробувати зірвати перший раунд переговорів руками України. І він буде пробувати це робити.

Що ж до самих переговорів, або точніше, що може змусити Путіна зупинити війну? Я виділяю чотири фактори.

Україна з якихось причин погоджується на вимогу РФ і за сценарієм Чехословаччини 1938 року офіційно погоджується, що окуповані території це Росія. Мені видається цей сценарій нереалістичним.як мінімум, у середньостроковій перспективі. Страх обвалу нафтових доходів (або початок гри на пониження ціни нафти, або удар по, так званому, тіньовому флоту). Це неможливо зробити за короткий проміжок часу, але саме бажання це робити вже є загрозою для РФ. Домовленості США – Китай. Зараз це виглядає, як фантастика, але ми маємо памʼятати, що все, що робить зараз Трамп – це проти Китаю. І гра для майбутньої переговорної позиції з Китаєм. Часткове зняття санкцій з РФ. Цей пункт може стати пряником, в доповнення до другого чи третього пунктів.

Власне ці чотири моменти є базовими для результативних переговорів. Але в усіх цих сценаріях ми маємо, на жаль, обмежену субʼєктність. І тому, для нас вкрай важливі дві речі: ситуація на фронті та консолідована позиція в США. Простіше кажучи, нам потрібно повторити те, що було зроблено у березні 2024 року, коли спільними зусиллями самих різних груп впливу вдалося переламати ситуацію із постачанням зброї, які блокували трампісти. Як на мене, це реалістично.