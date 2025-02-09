Трамп вирішив не депортувати принца Гаррі: чому президент США пожалів онука Єлизавети II

Проживання принца Гаррі в США опинилося під пильною увагою після публікації його мемуарів «Запасний»

В Америку принц Гаррі та його дружина переїхали 2020 року

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у інтерв’ю New York Post заявив, що не депортуватиме з країни принца Гаррі.

«Я даю йому спокій. У нього і так достатньо проблем з дружиною. Вона жахлива», – сказав Трамп.

Раніше Трам неодноразово заявляв, що може видворити принца Гаррі зі США, бо онук королеви Єлизавети II зізнався у своїй книжці, що вживав наркотики.

Меган, нагадаємо, раніше критикувала Трампа, називаючи його «людиною, яка ненавидить жінок» і «людиною, яка сіє чвари», пише People.

Проживання принца Гаррі в США опинилося під пильною увагою після публікації його мемуарів «Запасний», у яких 40-річний герцог Сассекський розповів про своє минуле та вживання наркотиків, включаючи канабіс та кокаїн. І зазвичай зізнання у вживанні наркотиків робить людину небажаною для в'їзду до США.

Нагадаємо, в Америку принц Гаррі та його дружина переїхали 2020 року, коли ухвалили рішення скласти з себе повноваження членів британської королівської родини.

Як писав «Главком», принц Гаррі зараз перебуває на Invictus Games 2025 в Канаді. Він уже встиг пообніматися з українськими спортсменами.

Нагадаємо, напередодні різдвяних свят принц Гаррі і Меган Маркл презентували свою листівку 2024 року, де можна побачити їх дітей, – п’ятирічного принца Арчі і трирічну принцесу Лілібет.

Раніше Меган Маркл, дружина принца Гаррі, знову опинилася в центрі скандалу. Її звинувачують у бажанні конкурувати з Кейт Міддлтон та висуванні завищених вимог щодо житла.

Також після того, як принц Гаррі та Меган Маркл відійшли від королівських обов'язків, їхні стосунки з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон значно погіршилися. Нещодавно ситуація загострилася ще більше після того, як Гаррі та Меган публічно висловили свої співчуття Кейт Міддлтон у зв'язку з її онкологічним захворюванням.