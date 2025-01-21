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Чому Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові? Аналіз CNN

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Чому Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові? Аналіз CNN
47-й президент США Дональд Трамп
фото: Голос Америки

Американський лідер згадав про Панаму, Китай, Мексику, Ізраїль і навіть Марс, а от про Україну чи Росію не сказав жодного слова

У понеділок, 20 січня відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Втім, під час промови Трамп не згадав про Україну. Чому? CNN проаназілувало.

У свої інавгураційній промові Трапа наголосив: «Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, що найважливіше, війнами, у які ми ніколи не беремо участі».

Зазначається, що ця теза була максимально наближена до того, щоб згадати про Україну, яка протягом багатьох місяців виглядала найамбітнішим напрямком його зовнішньої політики. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв встановити мир до своєї інавгурації, потім протягом 24 годин після того, як стане президентом, а потім заявив, що зупинить війну протягом шести місяців.

Американський лідер згадав про Панаму, Китай, Мексику, Ізраїль і навіть Марс, а от про Україну чи Росію не сказав жодного слова. 

«Є багато способів інтерпретації мовчання, але на думку спадають два найбільш помітні. По-перше, тепер, коли Трамп фактично має виконавчу владу, він більше не хоче коментувати свою позицію та графік припинення війни. Це найбільш зріла і раціональна причина цього упущення. Завдання досить складне і без гучного годинника очікування президента, що цокає на задньому плані», – пише CNN.

Також у повідомленні йдеться, що, ймовірно, Трамп усвідомив, що завдання важке, і його мета легкої перемоги знаходиться за межами його безпосередньої досяжності.

«Можливо, він готовий погодитися на складний і тривалий процес, який зрештою відповідає найсміливішим мріям Путіна: Трамп і його союзники втратять енергію, єдність і терпіння через конфлікт і погодяться на неакуратне, неточне закриття, яке вигідно ненажерливій Москві», – підсумували в CNN.

Нагадаємо, що інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Обраний президент виголосив слова присяги, які передбачені Конституцією США, під керівництвом голови Верховного суду Джона Робертса. Однак Трамп не поклав руку на Біблію.

Низка світових лідерів привітали Трампа зі вступом на посаду президента США.

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США. Очільник України зауважив, що 20 січня – «це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів».

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Теги: війна Україна інавгурація президент Дональд Трамп

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