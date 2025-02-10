Трамп заявив про «досягнення прогресу» в переговорах про завершення війни в Україні

Трамп заявив, що Сполучені Штати підтримують контакти з Росією та Україною

Раніше стало відомо, що Трамп та Путін мали розмову

Сполучені Штати Америки досягли прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

Нещодавній контакт американського президента з очільником Кремля може стати першою офіційно визнаною розмовою між Путіним і президентом США з початку 2022 року. Водночас Трамп відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він мав із російським диктатором Володимиром Путіним.

На запитання, чи мав американський лідер розмову з Путіним після того, як став президентом 20 січня, або раніше, Трамп дав ствердну відповідь.

«У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну», – сказав американський президент

Також Трамп додав, що «якщо ми розмовляємо, я не хочу розповідати вам про розмови».

«Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну», – заявив президент США.

Крім того, Трамп зазначив, що Штати підтримують контакти з Росією та Україною.

«Ми розмовляємо з обома сторонами», – сказав американський лідер.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що розмовляв телефоном з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні. Трамп сказав, що «краще не казатиме» про те, скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним. За словами американського президента, Путін «хоче, щоб люди перестали гинути» на полі бою. Президент США також знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.