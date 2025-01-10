Зеленський розповів, чи збирається Україна привласнювати територію Курщини

Зеленський: Курська операція – тактичний успіх України, але успіх не для окупації

Курська операція на території Росії була кроком для запобігання окупації півночі України з боку РФ і не є актом привласнення російських територій. Про це глава Української держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.

«Курська операція – тактичний успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їхня територія, нам не потрібні їх землі, нам не потрібні їхні люди. Ми хочемо просто жити спокійно в себе дома без війни. Ось це – єдине, що нам потрібно. І ось для цього відбувались ці відповідні кроки», - сказав він.

Також президент підкреслив, що операція на Курщині була превентивним кроком, адже Путін прагнув окупувати північ України.

«Місто Суми – велике місто, місто Харків – велике місто. Сьогодні в Харкові понад мільйон людей. Якщо він Путін буде їх окуповувати, загинуть сотні тисяч людей. Тому ми повинні були зробити перші кроки, ми побачили велику кількість їхніх накопичених військ, щоб окупувати Суми, ми зробили перший крок раніше, ніж вони. І це нам дуже сильно допомогло», – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський зауважив, що Путіну не можна поступатися у цій війні, йому «має бути боляче та дороговартісно».

«Він повинен відчути, і його народ також, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни, що буде дуже боляче, якщо не дай Боже, вони зроблять такі кроки. А якщо просто сьогодні сісти за стіл перемовин, віддати території Путіну, так він буде просто потирати руки і скаже: «Готуємось, нам треба рік-два і ми прийдемо з новою хвилею». Він точно прийде до Європи», - сказав президент.

До слова, Україна сподівається отримати від союзників реальні гарантії безпеки та вже цього року домогтися закінчення війни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24. За його словами, саме тому, що Україна протистоїть божевільним мріям кремлівського диктатора, їй необхідні такі гарантії безпеки, які унеможливлять наступне російське вторгнення у майбутньому.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру. Про це він сказав під час засідання у форматі Рамштайн.

Також Зеленський заявляв, що Україна не наполягатиме на участі військ іноземних партнерів у війні, попри те, що Росія залучила північнокорейських військових.

Окрім того, президент України заявив, що контрнаступальна операція Сил оборони України в Курській області РФ є однією з найбільших перемог України від початку повномасштабної війни. Про це глава Української держави сказав у четвер під час відкриття 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).