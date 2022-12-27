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Арестович дав прогноз, чи зможуть російські бомбардувальники вилітати з пошкодженого аеродрому  

Юрій Борщ
glavcom.ua
Арестович дав прогноз, чи зможуть російські бомбардувальники вилітати з пошкодженого аеродрому  
Вибухи на російській авіабазі "Енгельс" знищили вежу управління польотами
фото з відкритих джерел

Руйнування аівіабази «Енгельс» значно ускладнить вильоти бойової авіації РФ

Знищення вежі командно-диспетчерського пункту управління польотами російської авіабази «Енгельс» ускладнить використання Росією бомбардувальників для нанесення ударів по території України. Таке припущення зробив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

«Повний виграш важко оцінити, але ми можемо говорити, що він дуже суттєвий. На авіабазі першої категорії знести вежу управління польотами – це дорогого коштує… Цивільний аеродром дуже довго, до повного відновлення управління польотами, не приймав і не відправляв рейси. Військові у воєнних умовах, звичайно, можуть піти на якісь ризики, але все це ускладнення процедури, це все непросто», – сказав Арестович.

Він зазначив, що розгортання мобільного пункту управління польотами несе в собі ризики, адже «це польоти складної категорії та ще й у складних метеоумовах, як зараз, з низькою хмарністю».

За словами радника ОПУ, обійтись без авіабази «Енгельс» повітряним силам агресора буде складно.

«На «Енгельсі» є додаткове обладнання, запчастини, навчений персонал, сховища…Вони можуть полетіти на інші аеродроми, але щоб завдавати ударів по території України їм потрібно сісти на Енгельсі, знову там дозаправитися, доремонтуватися, доукомплектуватися злітати і завдавати ударів. А як сідати і злітати, якщо немає пункту управління польотами? Це дуже суттєва шкода для противника», – сказав Арестович.

За словами радника ОПУ наразі на авіабазі «Енгельс» близько десяти літаків. «Там було 18-20 літаків, 10 пішло. Частину вивели, потім повернули. Отже, штук 8-10 там ще є», – розповів Арестович.

Також радник ОПУ оцінив ефективність російської проти-повітряної оборони. «Засоби ППО або в Україні, або в Білгородській області. ППО дуже мало і явно не справляється навіть на фронті в Україні, судячи з того, що Генштаб ЗСУ повідомляє про 20, 9, 11 завданих ударів за добу. Вони навіть фронт прикрити не можуть», – зазначив Арестович.

Від додав, що американський зенітно-ракетний комплекс «Patriot» Україна отримає «в короткі терміни».

Як повідомлялося, російські військові планували сьогодні зробити масований ракетний удар по Україні, але його зірвали вибухи на російській авіабазі «Енгельс».

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Теги: росія авіація Олексій Арестович аеродром

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