Лавров назвав причини російського вторгнення в Україну

Очільник російського МЗС вперше публічно назвав вторгнення окупантів на територію України війною

Глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія попереджала Україну, що може бути війна. Про це він заявив під час прес-конференції.

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Крім того, Лавров вперше публічно назвав вторгнення окупантів на територію України війною.

«З Україною ми ж не просто встали, так як нам не сподобався Зеленський, тому що він «перестав грати в КВН і театр містити, цей «Квартал-95», і ми на Україну війною пішли. Це ж не просто так все. Ми їх довгі, довгі, довгі роки попереджали. Про ініціативи, посередництво, уступки, не знаю. Ми хочемо для початку зрозуміти, що хто хоче запропонувати», – заявив глава російського МЗС.

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Раніше Лавров у звичній для РФ манері намагався виправдати обстріли інфраструктури України. Він заявив, що російські війська та їх союзники завдають ударів по об'єктах інфраструктури України, які допомагають вбивати росіян.

Нагадаємо, у Офісі президента заявили, що Росія маніпулюючи темою переговорів з Україною хоче не миру, а зберегти вкрадене.

Додамо, що члени G20 відмовилися від спільного фото через участь Росії.