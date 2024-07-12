Обговорювали «мирну місію» щодо України: Орбан зустрівся із Трампом

Про зустріч Орбана та Трампа: «Дискусія йшла про можливості миру»

11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом та обговорили «можливості миру». Про це повідомляє Reuters.

Трамп і Орбан зустрілися в будинку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді «в якості наступної зупинки його миротворчої місії».

«Дискусія йшла про можливості миру», – заявив речник Орбана.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню»

Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу. Про це йдеться в листі, яке отримало інформаційне агентство dpa.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.