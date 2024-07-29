Союзники Камали Гарріс вигадали, як боротися з Трампом – The Guardian

Нова тактика демократів має на меті знайти відгук у молодих американських виборців

Демократична партія використовує нову лінію атаки на кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа. Про це повідомляє The Guardian.

25 липня у пресрелізі віцепрезидентка і ймовірна кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс опублікувала своєрідну анкету, в якій містилися запитання щодо того, що Трамп «дав американському народу». «Дональд Трамп у порядку?» – з цього запитання анкета починалася. Сьоме з дев’яти запитань було сформульоване: «Трамп старий і досить дивний?».

На думку журналістів, нова тактика демократів майже напевно відкалібрована так, щоб знайти відгук у молодих американських виборців, які поки що не визначилися і які, як свідчать соціологічні опитування, переходять до високого залучення до протистояння між Трампом і Камалою Гарріс.

На благодійному заході у штаті Массачусетс 26 липня Гарріс знову назвала те, що Трамп і його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс говорили про неї, «просто дивним».

«Я маю на увазі, що вони просто все зводять до цього», – заявила Гарріс після того, як Трамп 25 липня назвав її «неробою», а Венс назвав «бездітною кошатницею».

Нагадаємо, на кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад $200 млн пожертв.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс за політику адміністрації президента Джо Байдена щодо криптовалют. Трамп висловив своє невдоволення під час виступу на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі, штат Теннессі, і пообіцяв підтримку індустрії цифрових активів.

До слова, у четвер Камала Гарріс зробила перші кроки у соціальних мережах для своєї кампанії на пост президента, створивши офіційний акаунт у TikTok.

Як повідомлялося, віцепрезидентка Камала Гарріс визначила від себе трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента США.