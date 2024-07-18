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Байден, ймовірно, на вихідних оголосить про вихід із виборчих перегонів – Axios

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Байден, ймовірно, на вихідних оголосить про вихід із виборчих перегонів – Axios
Перші теледебати між кандидатами виявилися провальними для Байдена
фото: з відкритих джерел

Декілька високопоставлених демократів приватно кажуть, що зростаючий тиск лідерів конгресу партії та близьких друзів переконає президента Байдена прийняти рішення вийти з президентської гонки

На тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. Про це з посиланням на власні джерела пише Axios.

«Декілька високопоставлених демократів приватно кажуть, що зростаючий тиск лідерів конгресу партії та близьких друзів переконає президента Байдена прийняти рішення вийти з президентської гонки вже на цих вихідних», – повідомляє видання.

У виданні відзначили, що наразі Байден перебуває на самоізоляції, оскільки в нього виявили коронавірус. А втім, він вже змирився зі зростаючим тиском, поганими результатами опитувань та необґрунтованою перевіркою, що унеможливлює продовження його кампанії, кажуть нам демократи.

Зазначається, що найвищі лідери його партії, його друзі та ключові донори вважають, що він не може перемогти, не може змінити суспільне сприйняття свого віку та гостроти та не може досягти успіху. більшості в Конгресі.

У розмові з Байденом соратники підкреслюють, що Трамп здатен легко його перемогти і після приходу до влади республіканців – вони знищать всю спадщину чинного лідера Білого дому.

Як повідомлялося, професор Колумбійського університету, публіцист, автор книги The Once and Future Liberal, впливовий американський мислитель і, за його власним визначенням, «ліберал старої закалки» Марк Лілла переконаний, що шанси Джо Байдена виграти вибори президента США є примарними. 

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Теги: вибори у США Джозеф Байден

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