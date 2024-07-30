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Ізраїль закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ізраїль закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу: причина
Ісраель Кац відреагував на заяву Ердогана про вторгнення в Ізраїль
фото з відкритих джерел

Ісраель Кац доручив дипломатам терміново взаємодіяти з усіма членами НАТО

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац  закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу після того, як її президент Таїп Ердоган пригрозив вторгненням в Ізраїль. Про це повідомляє The Times of Israel.

«У світлі погроз президента Туреччини Ердогана вторгнутися в Ізраїль і його небезпечної риторики міністр закордонних справ Ісраель Кац доручив дипломатам терміново взаємодіяти з усіма членами НАТО, закликаючи до засудження Туреччини та вимагаючи її виключення з альянсу», – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль, щоб підтримати палестинців. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв його з іракським диктатором Саддамом Хусейном. 

До слова, армія оборони Ізраїлю знищила понад 500 бійців воєнізованих формувань у Лівані за дев'ять місяців конфлікту.

Як повідомлялося, Ізраїль домагається внесення змін до плану перемир'я в Газі та звільнення заручників, що ускладнило досягнення угоди з ХАМАСом. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. Вимога полягає в тому, щоб організувати перевірку всіх людей, які повертаються з півдня Сектора Гази на північ, звідки мирне населення евакуювалося на вимогу Тель-Авіва.

Читайте також: Переговори про припинення вогню у Секторі Гази знаходяться на завершальній стадії – Reuters
Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина НАТО Ізраїль

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