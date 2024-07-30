Ізраїль закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу: причина

Ісраель Кац відреагував на заяву Ердогана про вторгнення в Ізраїль

Ісраель Кац доручив дипломатам терміново взаємодіяти з усіма членами НАТО

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу після того, як її президент Таїп Ердоган пригрозив вторгненням в Ізраїль. Про це повідомляє The Times of Israel.

«У світлі погроз президента Туреччини Ердогана вторгнутися в Ізраїль і його небезпечної риторики міністр закордонних справ Ісраель Кац доручив дипломатам терміново взаємодіяти з усіма членами НАТО, закликаючи до засудження Туреччини та вимагаючи її виключення з альянсу», – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль, щоб підтримати палестинців. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв його з іракським диктатором Саддамом Хусейном.

До слова, армія оборони Ізраїлю знищила понад 500 бійців воєнізованих формувань у Лівані за дев'ять місяців конфлікту.

Як повідомлялося, Ізраїль домагається внесення змін до плану перемир'я в Газі та звільнення заручників, що ускладнило досягнення угоди з ХАМАСом. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. Вимога полягає в тому, щоб організувати перевірку всіх людей, які повертаються з півдня Сектора Гази на північ, звідки мирне населення евакуювалося на вимогу Тель-Авіва.