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Пріцкер назвала п'ять основних компонентів для економічного відновлення України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пріцкер назвала п'ять основних компонентів для економічного відновлення України
Спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем
фото: Денис Шмигаль, Facebook

Пріцкер зазначила необхідність прискорення, щоб розширити список готових до реалізації проєктів «з десятка до сотень і в кінцевому підсумку до тисяч»

Спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер назвала п'ять основних компонентів для основи сильного плану щодо економічного відновлення нашої країни. Про це Пенні Пріцкер розповіла журналістам на брифінгу у Києві

На думку Пріцкер, для втілення концепції відновлення України в реальність «необхідно забезпечити Україну підтримкою міжвідомчого планування, що насправді є збільшенням потенціалу технічних експертів, які можуть працювати разом з українцями для сприяння координації дій усього уряду та підтримки розробки єдиного пріоритетного проєкту».

Другим пунктом Пріцкер зазначила необхідність прискорення, щоб розширити список готових до реалізації проєктів «з десятка до сотень і в кінцевому підсумку до тисяч».

«Як сказав посол, нам необхідно підтримати Україну в прискоренні реформ, що є абсолютно необхідним для створення фундаменту для інвестицій, процвітаючої економіки, вступу до ЄС і членства в НАТО», – зазначила спецпредставник США.

Також, за її словами, потрібно змусити світ залучити більше капіталу, не лише вилучивши 50 млрд доларів російських заморожених активів, а й «пожвавивши страхові, перестрахувальні, фондові та банківські ринки».

П’ятий пріоритет, як зазначила Пріцкер, – повернути додому ветеранів, внутрішніх переселенців та біженців, навчити їх тому, що необхідно для відновлення, та повернути на ринок праці.

«Якщо взяти ці п'ять основних компонентів разом, то вони утворюють будівельні блоки сильного плану економічного відновлення України та виведуть її на шлях процвітання», – наголосила вона.

Нагадаємо, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер перебуває з останнім візитом у нашій державі. Про вона заявила на брифінгу 29 липня

Як відомо, президент Сполучених Штатів Джо Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України. У США зазначили, що таким чином вони хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє та захистити свою свободу. Раніше Пенні Пріцкер обіймала посаду міністра торгівлі США за президенства Барака Обами.

Зокрема, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер важає, що агресивна війна Росії представляє серйозну загрозу не лише для Києва, але й для Сполучених Штатів та Європи.

До слова, Пріцкер приїжджала до Києва у середині січня.

Читайте також: Байден призначив нового спецпредставника США з питань економічного відновлення України
Теги: США гуманітарна допомога Україна економіка

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