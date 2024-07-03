Демократи обговорюють лист до Байдена з проханням зняти свою кандидатуру, – Bloomberg

Поки що лише один демократ – Ллойд Доггетт – публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру, зазначає Bloomberg

Представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів. Про це повідомляє Bloomberg

За словами неназваного чиновника, можливість такого листа просувають демократи, які балотуються на переобрання «у традиційно демократичних округах». Це вказує на те, наскільки сильно поширена паніка щодо Байдена у партії.

Поки що лише один демократ – Ллойд Доггетт – публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру. При цьому ще кілька членів партії дистанціювалися від президента.

«Я відкидаю думку, що це була погана ніч і все гаразд (йдеться про дебати Байдена та Дональда Трампа – «Главком»). Це була погана ніч, і це серйозна ситуація, з якою потрібно розібратися», – заявив у коментарі Bloomberg демократ Майк Куіглі.

Натомість один з головних спонсорів кампанії Байдена Чарльз Майєрс зазначив, що події «набагато швидше проти президента», ніж він очікував.

«Я думаю, що у них є ще п'ять-шість днів (для рішення щодо заміни кандидата – «Главком»)», – додав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден усвідомлює, що не зможе врятувати свою кандидатуру, якщо найближчими днями не переконає громадськість у своїй придатності до посади президента. Про це повідомляє New York Times із посиланням на неназваного союзника Байдена.

Як повідомлялося, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, віцепрезидентку Камалу Гарріс вважають кращою альтернативою на заміну Джо Байдена, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу. Співрозмовники агентства заявили, що віцепрезидентка, якщо її висунуть кандидатом від партії, отримає гроші, зібрані на кампанію нинішнього очільника Білого дому, та успадкує інфраструктуру кампанії боротьбу.

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