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Байден звернуся до американців та вибухи в Росії: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Байден звернуся до американців та вибухи в Росії: головне за ніч
Байден виступив зі зверненням
фото з відкритих джерел

Президент США закликав американців єднатися

У Росії знову було чути вибухи. Байден звернуся до американців. Соратник Трампа розповів деталі мирного плану щодо України. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 липня, щоб ви були в курсі подій. 

Росіяни скаржаться на масовані атаки безпілотників у Курську та області

Сьогодні ввечері, 24 липня, місто Курськ та прилегла область стали свідками масованої атаки безпілотників, яку, за заявами російських джерел, виконали українські військові. Згідно з інформацією, оприлюдненою  на російських Telegram-каналах, над містом почулися гучні вибухи, а місцеві жителі зафіксували палаючі уламки дронів у Курському районі.

Келлогг розкрив деталі «мирного плану» Трампа для України

Учасник консультативної команди колишнього президента США Дональда Трампа, генерал–лейтенант у відставці Кіт Келлогг, висловився щодо обговорюваного «мирного плану», автором якого він є разом з іншими консультантами. 

Білий дім відреагував на заклики до Байдена про його відставку

На брифінгу у Білому домі прессекретар Карін Жан-П’єр рішуче відкинула спекуляції щодо можливої відставки президента Джо Байдена до завершення його терміну. Вона наголосила, що Джо Байден має міцний намір продовжувати свою роботу та досягати ще більших успіхів для країни.

Байден звернувся до американців: настав час передати «факел» новому поколінню

Сьогодні з Овального кабінету президент США Джо Байден зробив важливі заяви щодо своєї кандидатури на президентські вибори 2024 року, називаючи своє рішення «питанням демократії». Він підкреслив, що вибори цього року стануть вибором між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю. Це перше його звернення після зняття з президентських виборів. 

 

Теги: США Джозеф Байден вибори президент місто

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