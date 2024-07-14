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Антон Швець Блогер

Замах на Трампа. Чи може це бути постановкою?

glavcom.ua
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Під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини
фото: Reuters

«Це звичайна Америка, там регулярно стріляють у президентів під час публічних виступів»

Люде які кажуть про постанову – ото ви смішні.

1

Трампа як кандидата в Президенти США охороняє Секретна Служба. Це федеральне агенство підпорядковано адміністрації Байдена. Тобто в цій постанові повинні бути задіяні люди, яким Байден довіряє охорону вже власного життя.

2

Трамп на відео активно маше макитрою. Ніякий снайпер в такий ситуації не зможе прогарантувати попадання у вухо, а не у скроню. Пару міліметров правіше, чи на десять градусів більший поворот голови, чи на півсекунди затримка з пострілом, якщо согласовували таймінги – і всьо – вічна памʼять.

3

Ви не уявляєте як змінюється моторика, якщо стоїш під зарядженою зброєю. Коли ти розумієш що людина готова стріляти. Прям фізично важко рухатися і щось робити, важко поводити себе як звичайно. Виступати в таких умовах – це треба бути надлюдиною. Не намагайтесь цього перевірити, якщо що.

4

Окей ви можете сказати, що постанову організували без Трампа і він нічого не знав. Це ідіотизм, у випадку якщо Трамп навіть не гине, а поранений так, що не може виконувати обовʼязки – заміни йому у трампістів нема. Просто нема і всьо. І у республіканців нема, насправді. Тобто перевага декілька відсотків голосів у випадку успішної постанови, але у випадку будь-якої помилки – повний програш.

Тому це ніяка не постанова. Це звичайна Америка, там регулярно стріляють у президентів під час публічних виступів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Дональд Трамп

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Антон Швець

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