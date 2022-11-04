Атака у Севастополі: РФ виступила зі звинуваченнями на адресу Британії

Держава-агресорка Росія заявила, що Військово-морські сили Британії «передали українській стороні певну кількість» безпілотних апаратів, які нібито атакували Чорноморський флот

Міністерство закордонних справ Росії у четвер, 3 листопада, викликало пані посла Великої Британії у Москві Дебору Броннерт, якій висловили «рішучий протест» у зв’язку з нібито причетністю Лондона до атаки на окупований Севастополь. Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Як зазначили росіяни, вони висловили «протест через активну участь британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів українських військ, зокрема з метою проведення диверсійних операцій на морі».

«У разі продовження таких актів агресії, що загрожують прямим втягуванням у конфлікт, вся відповідальність за їхні згубні наслідки та зростання напруженості у відносинах між нашими державами цілком лежатиме на британській стороні», – заявили у міністерстві агресора.

Водночас Москва не надала конкретних доказів для підтвердження своїх заяв. Як зазначили в МЗС РФ, вони, мовляв, мають інформацію, що Військово-морські сили Великої Британії «передали українській стороні певну кількість» безпілотних апаратів.

Як відомо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що Чорноморський флот Росії вже не може повноцінно виконувати власні функції, адже його боєздатність впала на 70%.

Розслідувачі GeoConfirmed проаналізували фото та відео наслідків вибухів у Севастополі, які сталися 29 жовтня, та дійшли висновку, що російські кораблі були атаковані 6-8 морськими безпілотниками, котрі пошкодили щонайменше три судна.