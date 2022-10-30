Хворі люди. Зеленський висміяв заяви РФ про атаки на Севастополь із цивільного судна

Президент спростовує заяви РФ, що атаки на Севастополь були із цивільного судна в зерновому коридорі

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви росіян про те, що нібито безпілотники по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди. Він зауважив, що це заяви «хворих людей». Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку вони говорили про бойових птахів, потім про бойових комах, тепер бойове зерно, пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Що можна сказати? Реально хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи», – зазначив гарант.

За словами очільника держави, що тільки Росія винна у тому, що продукти харчування будуть дорожчати на величезному просторі від західної Африки до східної Азії, а також того, що люди в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства.

«Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. Але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більш зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. Це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією», – сказав президент.

Нагадаємо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

У російському відомстві стверджують, що підняли із дна моря уламки морських безпілотників, які буцімто 29 жовтня проти російських кораблів застосували Збройні сили України. Не вказуючи джерело даних, вони стверджують, що «безпілотні апарати запустили із узбережжя в районі Одеси» і спочатку «рухалися зоною безпеки «зернового коридору», а згодом «змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.