Що відомо про атаковані у Севастополі російські кораблі: експерт розкрив подробиці

У результаті атаки постраждали фрегат «Адмірал Макаров» та морський тральщик «Іван Голубець»

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів про російські кораблі Чорноморського флоту, які були уражені 29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі.

За його словами, можна говорити про серйозні пошкодження фрегата проекту 11356р «Адмірал Макаров» та морського тральщика проекту 266м, шифр «Аквамарин-М» – «Іван Голубець».

Коваленко зазначив, що «Адмірал Макаров» – носій 8 крилатих ракет «Калібр»: «Не один раз обстрілював територію України даним озброєнням».

А тральщик «Аквамарин-М» – «Іван Голубець» брав безпосередню участь у мінуванні виключної економічної зони України, тим самим блокуючи судноплавство, зазначив експерт:

«У будь-якому випадку, у результаті інциденту був пошкоджений не просто морський тральщик, а повноцінний військовий злочинець, який несе повну відповідальність за продовольчу кризу, як і інші кораблі Чорноморської флотилії РФ».

Фрегат «Адмірал Макаров» проекту 11356р

Як зазначив Коваленко, у 2014 році, коли Росія вторглася в Україну, були припинені поставки ряду комплектуючих російським кораблебудівникам. Одною з таких була газотурбінна корабельна установка М7Н2.

«Фактично, Україна своїми санкціями унеможливила подальшу реалізацію перспективного проекту 11356 для ВМФ РФ, а зараз ми і зовсім можемо спостерігати, як цей проект множиться на нуль, діями якихось непізнаних надводних об'єктів! Адже в складі ВМФ РФ таких фрегатів всього три, і будувати нові вони не можуть. Хоча, помилка, не три, а тепер вже два. Адже поки фрегат на ремонті, він не в складі. А скільки триватиме ремонт і чи підлягає він йому взагалі – це ще більш цікаве питання, відповідь на яке ми теж дуже скоро дізнаємося», – розповів експерт.

Морський тральщик «Аквамарин-М» – «Іван Голубець» проекту 266м

За інформацією оглядача, цей корабель був введений до складу флоту в 1973 році. У складі ж Чорноморської флотилії РФ таких кораблів всього чотири, і будувати подібні їм вони не можуть.

«Пошкодження, отримані «Іваном Голубцем» від якогось непізнаного надводного засобу, ще будуть уточняться. Але той факт, що він потребує ремонту, – незаперечний», – додав Коваленко.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на звинувачення міноборони країни-агресорки і назвало вигадкою заяву нібито в підготовці «фахівцями ВМС Британії» українських військових для здійснення «атаки» БПЛА в Севастопольській бухті. Також британці вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні.

Як повідомлялося, міністерство оборони країни-агресорки заявило про причетність до вибухів в окупованому Севастополі ЗСУ. Рашисти називають вибухи «терактом» і вже придумали «винних» в інциденті. За версією окупантів, нібито ЗСУ, а саме бійці 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ, яких окупанти звинуватили в «атаці БПЛА» раніше, готували до «теракту» «фахівці ВМС Британії». А вони своєю чергою нібито «причетні до підриву газопроводів «Північний потік».

Зазначається, в окупованому Севастополі внаслідок влучання пошкодженні кораблі Чорноморського флоту РФ. Зокрема зазначається, що пошкоджена система радіолокації фрегата «Адмірал Макаров», а також є «дірка в мінному тральщику».

Натомість українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після атаки БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості. Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.