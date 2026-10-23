Австрія вислала чотирьох російських дипломатів: причина

Троє представників російської дипмісії раніше потрапили до списку осіб, яких пов'язують зі спецслужбами РФ

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило чотирьох російських дипломатів персонами нон грата. Їх підозрюють у шпигунській діяльності, тому вони повинні залишити територію країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії.

Троє з чотирьох дипломатів, яких оголосили персонами нон грата, працювали в російській дипломатичній місії у Відні. Їхні імена раніше фігурували у списку співробітників російських дипломатичних установ, які можуть бути пов'язані зі спецслужбами РФ.

Четвертий дипломат входив до складу російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як зазначає видання, ще в середині серпня Міністерство оборони Австрії електронною поштою попередило військовослужбовців про можливі спроби встановлення контактів із боку ймовірних представників російських спецслужб.

Військовим надіслали список із 21 особи, до якого додали фотографії. Їх попросили повідомити, якщо вони знайомі з кимось із перелічених людей або якщо хтось із них намагався вийти на зв'язок.

Підставою для такого попередження стала публікація видання «Агентство», яке, посилаючись на дані бази Rupep.Org, повідомило про можливі зв'язки російських дипломатів зі спецслужбами.

За інформацією журналістів, щонайменше 20 зі 117 співробітників російських дипломатичних установ в Австрії пов'язані або можуть бути пов'язані з російськими спецслужбами.

Водночас міністерство зазначає, що окремі особи з оприлюдненого списку привертали увагу австрійської влади ще до виходу журналістського розслідування.

Після звернення Міністерства оборони австрійські військовослужбовці надали чимало повідомлень про можливі контакти з людьми зі списку. Цю інформацію ретельно перевіряють австрійські спецслужби.

Нагадаємо, у травні 2026 року Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозри у шпигунстві. Рішення ухвалили після виявлення на дахах російських дипломатичних установ спеціального обладнання, яке, за даними австрійських спецслужб, використовували для радіоелектронної розвідки. Зокрема, воно дозволяло перехоплювати сигнали мобільного зв'язку та цифрові дані в урядовому кварталі Відня.