Келлог заявив, що Путін намагається використати Трампа та вибори у США у власних інтересах

Келлог: Путін намагається скористатися виборами, що наближаються в США, він намагається скористатися президентом Трампом прямо зараз

Кіт Келлог зазначив, що Київ повинен завдавати ударів по цілях у Росії, які вважатиме за потрібне

Колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що Володимир Путін реагує з позиції слабкості та намагається скористатися президентом США та наближенням американських виборів для досягнення своїх цілей. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Коментуючи суперечливу дизельну угоду між Вашингтоном і Москвою, генерал-лейтенант у відставці наголосив, що російський диктатор просто маніпулює ситуацією, а більшість людей у США це чудово розуміють.

Келлог закликав надати Україні повну свободу дій для ударів по об'єктах на території РФ у відповідь на російську агресію, різко розійшовшись у позиціях із закликами Трампа припинити атаки на російські НПЗ. Посилаючись на досвід війни у В'єтнамі, він підкреслив, що супротивнику не можна залишати жодних безпечних «притулків», а самі заяви й вимоги Трампа до Києва назвав лише «інформаційним шумом».

За оцінкою експосланця, Росія не здатна виграти війну, а лише затягує її, завдаючи собі величезних втрат. Келлог нагадав, що загальні втрати РФ вже сягають 1,2-1,5 млн осіб, що суттєво перевищує втрати СРСР в Афганістані та свідчить про слабкість позицій Кремля на тлі реальної ситуації на полі бою.

Раніше американський генерал Кіт Келлог вважає ініціативу Кремля щодо постачання російського дизелю до США спробою Володимира Путіна вберегти свої нафтопереробні підприємства від атак з боку України.

На його думку, Москва розраховує використати консультації з представниками США в Маямі, аби домогтися припинення цих повітряних ударів.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому.

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.