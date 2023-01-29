Багаторічний радник Меркель підтримує надання Україні винищувачів

Крістоф Хойсген^ постачання винищувачів є достатнім для кращого захисту України від російських атак

«Відповідно до міжнародного права, іноземним силам дозволено постачати Україні зброю»

Колишній радник Ангели Меркель із зовнішньої політики, а нині – голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген підтримує надання Україні винищувачів для захисту від російських атак. Пр це Хойсген сказав в ефірі ARD.

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«Я вважаю, що постачання винищувачів є достатнім для кращого захисту України від російських атак», – зазначив він.

За словами Хойсгена, можна було б обговорити надання Києву американських винищувачів F-16 або винищувачів радянської розробки зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки.

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Також голова Мюнхенської конференції нагадав, що, згідно з міжнародним правом, іноземним силам дозволено постачати Україні зброю, зокрема бойові танки, а також бойові літаки.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним. «Я також знову розмовлятиму телефоном з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін має вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні», – сказав канцлер.

У відповідь на таку пропозицію речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив, що російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не планує переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.