Головна Світ Політика
search button user button menu button

Багаторічний радник Меркель підтримує надання Україні винищувачів

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Багаторічний радник Меркель підтримує надання Україні винищувачів
Крістоф Хойсген^ постачання винищувачів є достатнім для кращого захисту України від російських атак
скріншот з відео ARD

«Відповідно до міжнародного права, іноземним силам дозволено постачати Україні зброю»

Колишній радник Ангели Меркель із зовнішньої політики, а нині – голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген підтримує надання Україні винищувачів для захисту від російських атак. Пр це Хойсген сказав в ефірі ARD.

«Я вважаю, що постачання винищувачів є достатнім для кращого захисту України від російських атак», – зазначив він.

За словами Хойсгена, можна було б обговорити надання Києву американських винищувачів F-16 або винищувачів радянської розробки зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки.

Також голова Мюнхенської конференції нагадав, що, згідно з міжнародним правом, іноземним силам дозволено постачати Україні зброю, зокрема бойові танки, а також бойові літаки.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним. «Я також знову розмовлятиму телефоном з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін має вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні», – сказав канцлер.

У відповідь на таку пропозицію речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив, що російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не планує переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Читайте також: Експосол Мельник потролив Шольца: просить дати Україні підводного човна
Теги: війна росія тероризм допомога ЗСУ Німеччина Ангела Меркель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меркель намагалася запобігти війні РФ з Україною
Меркель розповіла, чим закінчиться війна в Україні
28 грудня, 2022, 06:47
Путін висловив розчарування у зв'язку із заявою Меркель щодо Мінських угод
Путін емоційно відреагував на заяву Меркель про справжню мету Мінських угод
9 грудня, 2022, 17:24
Берлін також надав союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard ЗСУ
Танки для України: Шольц зателефонував Зеленському після рішення про передачу Leopard 2
25 сiчня, 15:11

Політика

Багаторічний радник Меркель підтримує надання Україні винищувачів
Багаторічний радник Меркель підтримує надання Україні винищувачів
WSJ пояснила, чому Захід збільшив допомогу Україні
WSJ пояснила, чому Захід збільшив допомогу Україні
Новобраний президент Чехії підтвердив, що збирається приїхати до України
Новобраний президент Чехії підтвердив, що збирається приїхати до України
Орбан знову заговорив про Путіна і розповів про його головний страх
Орбан знову заговорив про Путіна і розповів про його головний страх
Спалення Корану у Швеції: Фінляндія натякає на слід Росії
Спалення Корану у Швеції: Фінляндія натякає на слід Росії
Північна Корея заперечує постачання озброєнь для «вагнерівців»
Північна Корея заперечує постачання озброєнь для «вагнерівців»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо
14K
Армія окупантів виставить проти танків Leopard своїх роботів (фото)
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9203
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)
6335
Екскомандир полку «Азов» розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні боїв
4708
Стало відомо, куди Микола Тищенко вирушив після Таїланду

Новини

Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту