Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч: деталі

Лідери обговорили теракт у Стамбулі та міжнародні зусилля з експорту українського зерна

Президенти США Джо Байден й Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у вівторок провели коротку неоголошену зустріч в рамках саміту G20 на Балі. Про зміст зустрічі повідомила пресслужба Білого дому.

У Білому домі заявили, що Байден висловив співчуття Ердогану та народу Туреччини у зв’язку з терактом в Стамбулі та підтримку союзника по НАТО. «Президент Байден висловив вдячність президенту Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка, як вони обидва погодилися, має вирішальне значення для покращення глобальної продовольчої безпеки на тлі російської війни, і що Ініціатива має продовжуватися», – повідомили у Вашингтоні.

У директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини повідомили, що крім Ердогана на зустрічі були присутні турецькі міністри. «Президент Ердоган зустрівся з президентом США Байденом на саміті лідерів G20 на Балі. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр казначейства та фінансів Нуреддін Небаті та міністр національної оборони Хулусі Акар також взяли участь у зустрічі», – йдеться у повідомленні.

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Як наголошують західні ЗМІ, Білий дім не анонсував зустріч заздалегідь, а американським журналістам, які супроводжували Байдена на G20, не дозволили її висвітлювати.

Нагадаємо, прем’єр Британії пустив шпильку на адресу Путіна через його відсутність на саміті G-20. Також у своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.