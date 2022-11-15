Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч: деталі
Американським журналістам, які супроводжували Байдена на G20, не дозволили висвітлювати зустріч лідерів
фото з відкритих джерел

Лідери обговорили теракт у Стамбулі та міжнародні зусилля з експорту українського зерна

Президенти США Джо Байден й Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у вівторок провели коротку неоголошену зустріч в рамках саміту G20 на Балі. Про зміст зустрічі повідомила пресслужба Білого дому.

У Білому домі заявили, що Байден висловив співчуття Ердогану та народу Туреччини у зв’язку з терактом в Стамбулі та підтримку союзника по НАТО. «Президент Байден висловив вдячність президенту Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка, як вони обидва погодилися, має вирішальне значення для покращення глобальної продовольчої безпеки на тлі російської війни, і що Ініціатива має продовжуватися», – повідомили у Вашингтоні.

У  директораті  з комунікацій адміністрації президента Туреччини повідомили, що крім Ердогана на зустрічі були присутні турецькі міністри. «Президент Ердоган зустрівся з президентом США Байденом на саміті лідерів G20 на Балі. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр казначейства та фінансів Нуреддін Небаті та міністр національної оборони Хулусі Акар також взяли участь у зустрічі», – йдеться у повідомленні.

Як наголошують західні ЗМІ, Білий дім не анонсував зустріч заздалегідь, а американським журналістам, які супроводжували Байдена на G20, не дозволили її висвітлювати.

Нагадаємо, прем’єр Британії пустив шпильку на адресу Путіна через його відсутність на саміті G-20. Також у своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

Теги: міністр президент Реджеп Таїп Ердоган Джозеф Байден саміт великої двадцятки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ядерний тероризм РФ та війна в Україні обговорювалися президентами
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
Вчора, 18:29
Президент США зазначив, що Америка і далі допомагатиме ЗСУ зброєю
Байден виключив будь-які переговори з РФ без України
Вчора, 17:50
Ердоган назвав вибух в Стамбулі терактом
Ердоган заявив, що вибух у Стамбулі міг бути терактом
13 листопада, 19:08

Політика

Власник «Вагнера» хоче створити «патриотическое движение»: чим це загрожує Кремлю 
Власник «Вагнера» хоче створити «патриотическое движение»: чим це загрожує Кремлю 
Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля
Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля
Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч: деталі
Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч: деталі
Виплата репарацій Україні: Кремль прокоментував резолюцію ООН
Виплата репарацій Україні: Кремль прокоментував резолюцію ООН
Прем’єр Британії пустив шпильку на адресу Путіна через його відсутність на саміті G-20
Прем’єр Британії пустив шпильку на адресу Путіна через його відсутність на саміті G-20
Макрон зустрівся з лідером Китаю і попросив «донести сигнали» до Путіна
Макрон зустрівся з лідером Китаю і попросив «донести сигнали» до Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
354K
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
168K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
89K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
68K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
68K
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
39K
Скандал із військовим: «Укрзалізниця» пояснила, хто вигнав військового в тамбур

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту