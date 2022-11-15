Прем’єр Британії пустив шпильку на адресу Путіна через його відсутність на саміті G-20

Ріші Сунак у своїй промові на саміті G-20 засудив агресію РІФ проти України

Ріші Сунак: «Примітно, що Путін не вважав за можливе приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми могли б почати розбиратися»

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав Росію вивести свої війська з України, а також різко прокоментував відсутність на саміті G-20 президента держави-агресорки РФ Володимира Путіна. Про це британський прем’єр сказав під час своєї промови на саміті G20, передає Sky News.

«Росія повинна піти з України і покласти край варварській війні», – закликав він.

Сунак розкритикував відсутність Путіна на цьогорічному саміті в Індонезії.

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«Примітно, що Путін не вважав за можливе приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми могли б почати розбиратися», – сказав Сунак.

Лідер британського уряду також дорікнув Росії, заявивши, що «країни не повинні вторгатися до своїх сусідів».

«Це дуже просто – країни не повинні вторгатися в сусідні країни, вони не повинні нападати на цивільну інфраструктуру та цивільне населення і не повинні загрожувати ядерною ескалацією», – сказав він.

Сунак також наголосив, що підтримка України з боку Британії триватиме.

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«Велика Британія відкидає цю агресію. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», – зазначив він.

Видання також зазначає, що Сунак використає саміт, щоб підштовхнути найпотужніші економіки світу робити більше, аби зменшити свою залежність від російського експорту, одночасно підтримуючи інших робити те саме.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не братиме участі в саміті лідерів Великої двадцятки, який відбудеться на Балі в Індонезії, навіть онлайн

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

У своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

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Зеленський також у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії та окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Але лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

Як відомо, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.