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Ердоган заявив, що вибух у Стамбулі міг бути терактом

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ердоган заявив, що вибух у Стамбулі міг бути терактом
Ердоган назвав вибух в Стамбулі терактом
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини запевнив, що всі винні «будуть покарані по заслугам»

Вибух у центрі Стамбула сьогодні, 13 листопада, внаслідок якого є загиблі та десятки поранених, може бути терактом. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Reuters.

«Було б неправильно говорити, що це безперечно теракт, але початкові події та первісна інформація від мого губернатора говорять про те, що це пахне тероризмом», – заявив президент.

Він також запевнив, що всі винні «будуть покарані по заслугам».

«Спроби перемогти Туреччину та турецький народ за допомогою тероризму сьогодні зазнають невдачі, як це було вчора, і як вони зазнають невдачі завтра», – додав Ердоган.

Інші турецькі ЗМІ повідомляють, що сумку із вибухівкою могла залишити жінка. За їхніми даними, зараз поліція Туреччини розшукує підозрілу дівчину, яка потрапила на камери спостереження.

Нагадаємо, у центрі Стамбула прогримів потужний вибух. Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.

За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Кількість загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилася до шести осіб, постраждалих – до 53. 

Теги: теракт вибух президент

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