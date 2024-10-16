ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн

Президент Байден розмовляв сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити підтримку США для України в її захисті від російської агресії

Президент США Джо Байден поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про надання Києву пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 млн, Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Президент Байден поінформував президента Зеленського про його зусилля щодо збільшення допомоги Україні в галузі безпеки до кінця його терміну перебування на посаді.

«Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 млн, який включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку та критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України», – йдеться у повідомленні.

За даними Білого дому, у найближчі місяці Сполучені Штати нададуть Україні низку додаткових можливостей, включаючи сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТРів і БМП, а також тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати Збройні сили України.

«Президент Зеленський поінформував президента Байдена про свій план досягнення перемоги над росією, і обидва лідери доручили своїм командам провести подальші консультації щодо наступних кроків», – йдеться у повідомленні.

У Білому домі додали, що лідери зобов’язалися разом з міжнародними партнерами активізувати планування допомоги у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна має обладнання, необхідне для перемоги. У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України.

Нагадаємо, цього літа НАТО наголосило, що Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тримають перемовини про наближення до вступу. Про це заявила постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт, повідомляє Рбк-Україна з посиланням на онлайн-брифінг для журналістів. Водночас вона висловилась з приводу бажання України отримати запрошення до НАТО. Сміт зазначила, що Україна і НАТО зараз не на тому етапі, коли альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі.