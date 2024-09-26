У Білому домі відбулася зустріч Байдена та Зеленського: про що домовились

Главки держав зустрілись на офіційному рівні вже вдруге за цей тиждень

Під час зустрічі президента США Джо Байдена та Володимира Зеленського, американський лідер висловив впевненість в тому, що у війні Росії проти України переможцем вийде саме Київ. Про це повідомило Офіційне представництво президента України.

Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену та Сполученим Штатам Америки за надану Україні підтримку, яка рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність.

«Під час зустрічі Байден висловив упевненість у тому, що в російсько-українській війні переможе Київ. Він додав, що «США будуть підтримувати Україну», – зазначається у повідомленні.

Під час спілкування Байден оголосив про новий пакет допомоги на $2,4 млрд. До нього увійде наступне:

боєприпаси та підтримка українських систем протиповітряної оборони;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

безпілотні літальні апарати та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА, безпілотні надводні апарати;

засоби протидії БПЛА;

обладнання для захищеного зв'язку;

обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні.

Як відомом президент України розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що знаходиться в штаті Пенсильванія.

Республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, підозрюючи зловживання урядовими ресурсами та втручання у вибори 2024 року.

До слова, президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні.