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Майже половина росіян підтримують виведення військ з України – опитування

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Майже половина росіян підтримують виведення військ з України – опитування
Майже половина (49%) громадян РФ підтримали б виведення російських військ і мирні переговори з Україною
фото з відкритих джерел

63% респондентів хотіли б, щоб Росія і Україна найближчим роком домовилися про мир 

Майже половина громадян Росії підтримали б виведення російських військ з України та початок мирних переговорів без досягнення цілей, які Володимир Путін заявляв на початку так званої «спеціальної військової операції». Це найвищий рівень підтримки такого рішення від початку війни. Про це йдеться в результах телефонного опитування проєкту «Хроніки» і дослідницької групи Extreme Scan.

Опитування також показало, що 63% учасників хочуть укладення мирної угоди між Москвою та Києвом протягом наступного року на основі взаємних поступок. Якби потрібно було вибирати між миром і мобілізацією, 49% респондентів обрали б мир, тоді як нову хвилю мобілізації підтримують лише 29%. Готовність поїхати на війну висловили 32%, тоді як 30% респондентів заявили, що відмовилися б підписувати контракт із Міністерством оборони РФ.

Опитування проводилося з 10 до 17 вересня серед 800 людей методом стратифікованої випадкової вибірки, а похибка становить 3,45% при 95%-му рівні довіри.

Нагадаємо, Слідчий комітет РФ підтвердив, що російські військові закатували американця в Донецьку.

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Теги: Україна путін росія

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