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Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
Пенсінери можуть отримати від держави різні пільги
фото з відкритих джерел

Українські пенсіонери мають право на різноманітні пільги за віком

Хоча більшість українських пенсіонерів мають право на різні пільги, багато хто не знає про всі можливості, які їм надаються. Пенсіонери можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом, включаючи автобуси, тролейбуси, трамваї та метро. Про це повідомляє ДСТУ.

Пенсіонери, які потребують юридичної допомоги, можуть отримати її безкоштовно або зі значною знижкою. Це включає консультації з правових питань, захист прав та інтересів у суді, а також представництво інтересів у різних інстанціях. Ця пільга особливо важлива для тих, хто може зіткнутися з труднощами у відстоюванні своїх прав.

Пенсіонери, які володіють земельними ділянками, можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо площа їхньої ділянки не перевищує встановлені норми. Це стосується різних типів земельних ділянок, включаючи ті, що використовуються для будівництва житла, ведення особистого сільського господарства, садівництва та інших цілей.

Щоб скористатися пільгами, пенсіонерам необхідно звернутися до відповідних органів влади або соціальних служб та надати необхідні документи.

Нагадаємо, як отримати пенсію авіаційному персоналу? Роз'яснення Пенсійного фонду.

Теги: пенсіонери економіка гроші Україна пільга

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