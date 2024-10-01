«Абсолютно новий курс»: Естонія змінює підходи до військової допомоги Україні

Міністр оборони Естонії хоче використати військову допомогу Україні для підйому оборонної промисловості його країни

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, Естонія має намір реструктурувати військову допомогу, що надається Україні, з таким розрахунком, щоб у ній домінувала продукція естонських підприємств. Про це пише ERR.

Естонія цього року надала Україні військову допомогу у розмірі близько 100 млн. євро, що відповідає 0,25% валового внутрішнього продукту Естонії. У наступні роки буде продовжено ту саму політику, але в структурі допомоги будуть зміни.

«Ми слідуватимемо абсолютно новому курсу. Ми повідомили Україні, що передаватимемо те, що (самі, – «Главком») виробляємо, і спрямовуватимемо ці гроші безпосередньо в естонську економіку, в естонську оборонну промисловість. Тому в нас йдуть переговори з українцями про те, у чому саме наші можливості», – наводить видання слова Певкура.

За оцінкою Певкура, естонська оборонна промисловість здатна виробляти продукції більше, ніж на 100 млн. євро на рік. Її асортимент є широким і, безумовно, затребуваним. Наразі йде уточнення потреб України, аби адаптувати продукцію під ці потреби.

«Чи хочуть вони насамперед розмінування, суднобудування, безпілотники, пристрої спостереження. Ми передали Україні (інформацію – «Главком») про наші можливості і тепер намагаємося знайти розумний компроміс, в якому враховуються їхні пріоритети та наші виробничі можливості. Виробництво теж має швидко підтягуватися, якщо (потрібні – «Главком») якісь специфічні вироби», – сказав міністр оборони.

Після одержання переліку українських пріоритетів можна буде організувати державні тендери. За словами Певкура, у них могли б брати участь усі естонські підприємства, які виробляють потрібну продукцію.

Міністр оборони зазначив, що вся естонська продукція військового призначення, яка досі поставлялася в Україну, отримувала лише позитивні відгуки і є затребуваною. Серед такої продукції він згадав засоби аналізу бойової обстановки, безпілотники виробництва Threod, військові катери та протидронові рушниці виробництва Rantelon.

До слова, група із 30 інструкторів Сил оборони Естонії відправилась до Великої Британії для підготовки українських солдатів. Про це повідомила пресслужба головного штабу Сил оборони.