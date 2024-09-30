Єрмак повідомив, чи покаже Зеленський українцям свій «План перемоги»

Керівник Офісу президента поспілкувався з журналістами

Президент України Володимир Зеленський, після того як представив План перемоги президенту США Джо Байдену та міжнародним партнерам, має намір представити його і громадянам України, хоча не повністю. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак у ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Єрмака, окремі частини Плану перемоги будуть залишені засекреченими через їхню важливість, щоб запобігти витоку критично важливої інформації до рук ворога. Він підкреслив, що в умовах війни необхідно тримати деякі деталі в таємниці, аби захистити їх від агресора.

«Це план президента, і, як обіцялося, після його демонстрації партнерам, його презентують українцям. Однак певні частини залишаться закритими через їхню особливу чутливість. Всі повинні усвідомлювати, що те, що стає загальнодоступним, може бути використано ворогом», – сказав він.

Єрмак також підкреслив значення реалізації цього плану на території противника, і його успіх має проявитися у здобутках Збройних сил України. Він висловив упевненість, що українці зрозуміють необхідність збереження деяких аспектів плану в таємниці, оскільки, за його словами, український народ «дуже розумний і часто розуміє ситуацію краще за політиків».

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.