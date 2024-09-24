Залужний пояснив, як західні партнери можуть допомогти Україні у війні

Залужний зауважив, що першочерговою потребою для України є забезпечення її достатньою кількістю новітньої зброї

Український посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що партнери можуть допомогти Україні, збиваючи російські ракети та безпілотники на заході.

Також Залужний зауважив, що першочерговою потребою для України є забезпечення достатньою кількістю новітньої зброї та знаття обмеження на її застосування.

«Якщо Росія запускає ракети по будь-яких цілях в Україні, чи то цивільних, чи військових, то і Україна має повне право відповідати таким самим чином, завдаючи сильних ударів по військових цілях в Росії. Хіба не про це 51-ша стаття Статуту ООН? Напевне так. Це не ескалація. Йдеться про принципи самооборони», – сказав посол.

Залужний нагадав про потребу втілення санкцій щодо Росії.

Нагадаємо, що деякі з вищих командирів Збройних сил України, серед яких і колишній головнокомандувач Валерій Залужний, виступали проти проведення операції українських військ у Курській області РФ.

Як пише видання, президент Володимир Зеленський уперше порушив питання про наступ на території РФ на початку року і наполягав на ньому.