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Керівники фракцій і груп у Раді одностайно підтримали План перемоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Керівники фракцій і груп у Раді одностайно підтримали План перемоги
За словами Стефанчука, керівники фракцій і груп одностайно підтримали План перемоги Зеленського
фото: Руслан Стефанчук, Facebook

Стефанчук запевнив, що парламент повністю включиться в реалізацію Плану

Президент Володимир Зеленський після виступу у Верховній Раді провів зустріч із керівництвом парламенту, головами парламентських фракцій і груп, на якій ішлося про реалізацію Плану перемоги. Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу. 

«Після представлення Плану перемоги президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом українського парламенту, а також з керівниками усіх фракцій і груп, де в закритому режимі ми провели близько двох годин спілкувань і дискусій щодо реалізації цього Плану, щодо ситуації в Україні, щодо того, як ми маємо спільно рухатися», – сказав спікер.

За його словами, керівники фракцій і груп одностайно підтримали План перемоги. Стефанчук запевнив, що парламент повністю включиться в реалізацію Плану.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Верховної Ради, де вперше публічно презентував план перемоги України у війні з Росією. «Главком» публікував повний текст промови українського президента. Після презентація Плану перемоги президент Володимир Зеленський провів двогодинну нараду з парламентарями у Верховній Раді. Спікер парламенту повідомив, що Рада буде готувати пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану. Також парламент опрацює план дипломатичної взаємодії Пріоритетом буде Конгрес США, Європарламент, парламенти «Великої сімки».

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Теги: війна парламент Руслан Стефанчук президент Володимир Зеленський Європарламент

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