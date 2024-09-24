«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни

Президент України проводить ряд зустрічей із світовими політиками в США

Володимир Зеленський заявив, що ми «ближчі до завершення» війни, ніж ми самі очікуємо. Про це глава держави сказав в інтерв'ю ABC News.

Зеленський закликав західних союзників збільшити підтримку України, як фінансову, так і військову, щоб була можливість швидко завершити війну.

«План перемоги – зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни», – сказав Зеленський.

Також український президент заявив, що російський диктатор Путін боїться Курської операції, адже він не може захистити свої території.

«Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити, що він не може захистити всю свою територію», – зауважив Зеленський.

Підсумовуючи свої висловлювання, президент підкреслив, що Україна може тільки «із сильної сторони» змусити Росію до перемовин та припинення війни.

Нагадаємо, під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

Під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

До слова, під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн.