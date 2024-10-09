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Держсекретар США Блінкен як і президент Байден не поїде до Німеччини

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Держсекретар США Блінкен як і президент Байден не поїде до Німеччини
Блінкен вслід за Бацденом переніс поїздку до Німеччини
фото з відкритих джерел

Ентоні Блінкен вирішив не їхати до Німеччини поки у США вируватиме ураган

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини, де має відбутися засідання у форматі «Рамштайн». Раніше аналогічне рішення ухвалив президент США Джо Байден. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Сьогодні вранці Білий дім оголосив, що з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану «Мілтон», президент Байден відкладає заплановану поїздку до Німеччини та Анголи» , – заявив журналістам речник Держдепу США Меттью Міллер. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен також планував приєднатися до американської делегації, але відклав свій візит. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував перенесення поїздки президента Джо Байдена, зазначивши, що не відомо, коли вона відбудеться. Він наголосив, що це була б важлива зустріч, до якої Німеччина готувалася всебічно. Шольц також заявив, що розуміє рішення Байдена через потужні урагани в США, і якби подібне трапилося в Німеччині, він вчинив би так само.

Нагадаємо, що ураган «Мілтон», що насувається на США, може стати одним з найсильніших штормів у країні за століття. Очікується, що він спричинить серйозні наслідки у штаті Флорида. 

До слова, президент Джо Байден почав свій вівторок у ситуаційній кімнаті Білого дому, спостерігаючи за тривожною картиною: хвилі іранських ракет, спрямовані на Ізраїль, сигналізували про нову масштабну війну на Близькому Сході – регіоні, стабільність якого він намагався зберегти протягом усього свого президентства.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українська та американська команди готуються до зустрічі у форматі «Рамштайн». Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 950-го дня війни.

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Теги: Німеччина Володимир Зеленський президент ураган Ентоні Блінкен Олаф Шольц

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