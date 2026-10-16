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16-річний підліток розстріляв трьох дітей та вчителя у школі США

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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16-річний підліток розстріляв трьох дітей та вчителя у школі США
Унаслідок стрілянини в початковій школі штату Орегон загинули четверо людей, серед яких троє дітей віком 5, 8 та 11 років
фото: Associated Press

Нападника застрелив місцевий житель, який переслідував його всередині навчального закладу

У місті Бенд американського штату Орегон 16-річний підліток влаштував стрілянину в початковій школі Silver Rail. Загинули троє дітей віком п'ять, вісім та 11 років, а також учитель. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Трагедія сталася 15 жовтня. За даними поліції, озброєний підліток проник до будівлі, простріливши замкнені двері. Після цього він відкрив вогонь по людях, які перебували всередині.

Ще двоє людей дістали тяжкі поранення. Семирічну дитину та 54-річного вчителя госпіталізували у критичному стані.

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Нападника зупинив місцевий житель, який переслідував його в приміщенні школи та застрелив. Правоохоронці виявили тіло підлітка через кілька хвилин після перших повідомлень про стрілянину.

За інформацією Associated Press, нападник використовував помпову рушницю, яку придбала його мати. Поліція встановлює мотиви злочину та з'ясовує, чи був підліток пов'язаний із навчальним закладом.

Після трагедії у всіх 32 школах округу Бенд-Ла-Пайн скасували заняття та позакласні заходи на п'ятницю, 16 жовтня. Губернаторка Орегону Тіна Котек висловила співчуття родинам загиблих і подякувала чоловікові, який зупинив стрільця.

Нагадаємо, у серпні 2025 року «Главком» повідомляв про стрілянину в католицькій школі Міннеаполіса. Тоді під час ранкової меси загинули двоє дітей, ще 17 людей, серед яких 14 неповнолітніх, отримали поранення. Нападник наклав на себе руки.

Згодом у вересні озброєний підліток відкрив вогонь у школі штату Колорадо. Унаслідок нападу в Evergreen High School троє неповнолітніх дістали вогнепальні поранення.

Раніше, у вересні 2024 року, стрілянина сталася в середній школі Апалачі у штаті Джорджія. Тоді загинули двоє учнів і двоє вчителів, ще дев'ятьох людей госпіталізували.

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Теги: поранення стрілянина США

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