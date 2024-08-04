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«Хезболла» випустила пів сотні ракет по Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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«Хезболла» випустила пів сотні ракет по Ізраїлю
Працювала ізраїльська оборонна система «Залізний купол»
фото: AP

Угрупування «Хезболла» заявило, що обстріл ведеться у відповідь на атаки Ізраїлю

У ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. Про це пише The Times of Israel.

За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.

На відеозаписах у мережі видно, що працює ізраїльська оборонна система «Залізний купол».

Сирени пролунали в Кір'ят-Шмоні та кількох прилеглих громадах. Ізраїльська армія повідомила про повітряну тривогу на півночі країни.

У своїй заяві угрупування «Хезболла» заявило, що обстріл ведеться у відповідь на атаки Ізраїлю.

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала низку об'єктів «Хезболли» та ліквідувала представника терористичної організації.

Нагадаємо, увечері 1 серпня «Хезболла» випустила ракети по Ізраїлю з території Лівану. Цей обстріл став першим нападом «Хезболли» за більш ніж 48 годин після вбивства головного військового командира групи під час ізраїльського авіаудару в Бейруті.

Як повідомлялося, армія Ізраїлю завдала авіаудару по осередку «Хезболли» в ліванському Бейруті. Після удару під завалами було знайдено тіло лідера терористичного угрупування Фуада Шукра.

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Теги: Ізраїль обстріл

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