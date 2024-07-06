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Іран обрав нового президента

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Іран обрав нового президента
Масуд Пезешкіан раніше вже балотувався на президентських виборах у 2013 та 2021 роках
фото: AP

Пезешкіан став переможцем, отримавши 16,3 млн голосів

У другому турі президентських виборів в Ірані переміг реформіст Масуд Пезешкіан, який пообіцяв, що його адміністрація негайно працюватиме над тим, аби зняти санкції Заходу і відновити економіку країни. Про це пише Associated Press.

Претендентами на посаду президента були 58-річний Саїд Джалілі – прихильник жорсткої лінії, колишній учасник переговорів із Заходом щодо спірної ядерної програми Ірану, і 69-річний Пезешкіан – кардіохірург і політик-реформатор, який був міністром охорони здоров'я з 2001 по 2005 рік.

Підрахунок голосів показав, що Пезешкіан став переможцем, отримавши 16,3 млн голосів. Його суперник Джалілі набрав 13,5 млн голосів. Всього на позачергових президентських виборах в Ірані проголосували 30 млн людей.

Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан
Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан
фото: Reuters

Масуд Пезешкіан іранський кардіохірург і політик-реформіст азербайджанського походження. Він є членом парламенту з 2008 року, обіймав посаду першого заступника спікера з 2016 по 2020 рік та був міністром охорони здоров'я та медичної освіти з 2001 по 2005 рік. Пезешкіан балотувався на президентських виборах у 2013 та 2021 роках.

Він поставив під сумнів методи Ірану щодо застосування хіджабу, ісламської хустки для жінок, і висловився за переговори із Заходом. Водночас він також підтримує принципи Ісламської республіки.

Нагадаємо, 5 липня, в Ірані відбувся другий тур президентських виборів між реформістом Масудом Пезешкіаном і ультраконсерватором Саїдом Джалілі. Після першого туру виборів Пезешкіан набрав 42% голосів, тоді як Джалілі отримав 38,6%. Явка виборців у першому турі склала близько 40%, що стало найнижчим показником з 1979 року.

Як повідомлялося, реформіст і кандидат на посаду президента Ірану Масуд Пезешкіан у вівторок, 2 липня, заявив, що здобувши перемогу на виборах, його адміністрація «негайно» працюватиме над тим, аби зняти санкції Заходу і відновити економіку країни.

До слова, 19 травня гелікоптер президента країни Ібрахіма Раїсі розбився в горах на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном. На борту разом з іранським президентом перебували глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі аль-е-Хашем. Наразі обов'язки президента Ірану виконує Мохаммад Мохбер, який за Раїсі обіймав посаду першого віце-президента країни.

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Теги: вибори Іран

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