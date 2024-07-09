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Україна працює над дозволом бити американською зброєю по аеродромах РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна працює над дозволом бити американською зброєю по аеродромах РФ
Кулеба заявив, що потрібно «безжально знищувати» всі військові цілі РФ, які дотичні до бомбардувань України
фото з відкритих джерел

Раніше США повідомили, що не зніматимуть обмеження для України щодо ударів по Росії американською зброєю

Україна у Вашингтоні працює над тим, що отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Ми працюватимемо над ще одним рішенням, яке не залежить безпосередньо від НАТО, але залежить від Сполучених Штатів. І про це йтиметься під час контактів з американськими посадовцями та іншими окремими нашими найближчими партнерами», – сказав Кулеба.

За словами міністра, мова про дозвіл використовувати далекобійну зброю США по військових аеродромах на території Росії.

«Там потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які тим чи іншим шляхом долучені до бомбардувань й ракетних обстрілів України», – додав він.

Нагадаємо, США не зніматимуть обмеження для українських військових щодо ударів по Росії американською зброєю. Зокрема, у відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну «сильний набір сигналів і повідомлень» цього тижня.

Як відомо, Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

До слова, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для завдавання ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони.

Теги: Дмитро Кулеба МЗС аеродром росія США

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