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Білий дім пообіцяв «набір сильних сигналів» Путіну після масованого удару по Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Білий дім пообіцяв «набір сильних сигналів» Путіну після масованого удару по Україні
Джон Кірбі заявив, що на саміті НАТО буде «кілька серйозних кроків» для посилення протиповітряної оборони України
фото: upi.com

«Путін не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати», – заявив представник Білого дому

 

У відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну «сильний набір сигналів і повідомлень» цього тижня. Про це на брифінгу заявив представник адміністрації президента США Джон Кірбі.

Він наголосив, що для Путіна це «нормально бити по цивільній інфраструктурі» і йому «байдуже, чи знаходяться люди в лікарнях, чи житлових будинках».

Відповідаючи на запитання, чи є російський удар по дитячій лікарні якимось сигналом від Росії напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, Кірбі сказав, що не може цього точно підкреслити.

«Але, як я вже сказав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати», – заявив представник Білого дому.

Він додав, що на саміті буде «кілька серйозних кроків» для посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомлялося, близько 10-ї ранку 8 липня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Всього, за попередніми даними, російські терористи випустили 38 ракет різних типів.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня. 

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Теги: путін Охматдит США Україна росія

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