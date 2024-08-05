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Низка країн закликали Іран послабити «помсту». Тегеран відповів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Низка країн закликали Іран послабити «помсту». Тегеран відповів
фото з відкритих джерел

Західні й арабські дипломати попередили, що серйозний обстріл Ізраїлю призведе до реакції у відповідь

Сполучені Штати та низка інших країн закликали Іран пом'якшити реакцію на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії, але Тегеран відмовив. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що Вашингтон звернувся до урядів європейських та інших країн-партнерів, передати Тегерану пропозицію про відмову від ескалації. Однак представники іранської влади заявили, що їм байдуже, якщо відповідь Ізраїлю спровокує масштабну війну.

Західні й арабські дипломати попередили, що серйозний обстріл Ізраїлю призведе до реакції у відповідь, а вияв стриманості дасть новому президенту Ірану шанси на поліпшення відносин із Заходом. Також у посланні зазначалося, що Білий дім тисне в цьому питанні й на Ізраїль.

Тим часом Іран вже почав розслідувати смерть глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. Слідство намагається ідентифікувати всіх, хто «проявив недбалість або свідомо співпрацював з Ізраїлем». Політики у Тегерані кажуть, що останній напад виявив серйозні провали у розвідці іранських служб безпеки.

Нагадаємо, Ізраїль розглядає можливість превентивних ударів та готується до багатоденної атаки з боку Ірану та «Хезболли». 

Як повідомлялося, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня в день Тиша-Бе'ав – день катастрофи єврейського народу. Про це пише Sky News Arabia з посиланням на західну розвідку.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані.

Читайте також: Іран та «Хезболла» ще не вирішили, як атакуватимуть Ізраїль – WSJ
Теги: Ізраїль вбивство напад Іран

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