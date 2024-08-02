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Трамп пояснив, чому відмовляється проводити дебати з Гарріс

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп пояснив, чому відмовляється проводити дебати з Гарріс
Як пише Bloomberg, стратегію щодо уникнення дебатів Трамп використовував і раніше
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп: «Навіщо мені брати участь у дебатах? Я лідирую в опитуваннях, і всі знають її, всі знають мене»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відкинув пропозицію щодо дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, адже, за його словами, «він лідирує в опитуваннях». Про це Трамп заявив у програмі Fox Business, повідомляє Bloomberg.

Ексочільник США у програмі відкинув пропозицію щодо дебатів, обґрунтувавши це тим, що і так лідирує в опитуваннях, коли американські виборці знають, яких позицій дотримуються кандидати від республіканців і демократів.

«Навіщо мені брати участь у дебатах? Я лідирую в опитуваннях, і всі знають її, всі знають мене», – заявивТрамп.

«Кампанії Трампа довелося змінити свою стратегію тепер, коли він зіткнувся з новим суперником лише за три місяці до дня виборів», – пише Bloomberg.

Зазначено, що передвиборча кампанія Гарріс надихнула демократів і охопила ключові блоки - зокрема темношкірих виборців та молодь. Видання підкреслює, що це дозволило скоротити відрив у опитуваннях між представницею від Демократичної партії та представником республіканців.

Підкреслюється, що Гарріс, яка сьогодні офіційно стала кандидаткою у президенти США, наполягала на дебатах, які Трамп мав провести з чинним лідером Джо Байденом 10 вересня. Однак ексочільник Білого дому та його кампанія відмовилися брати участь заявивши, що спочатку демократи мають офіційно виснути свого кандидата замість Байдена.

Як пише видання, стратегія Трампа щодо уникнення дебатів використовувалася під час республіканських праймеріз: тоді він відмовлявся виходити на сцену з суперниками, регулярно організовуючи інші заходи.

«Опитування показують, що Гарріс скорочує відставання від Трампа, і якщо опитування покажуть, що вона лідирує, це може посилити тиск на Трампа щодо дебатів», – резюмують у матеріалі.

Нагадаємо, у США відбулось голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням демократів, цим кандидатом стала віцепрезидент Камала Гарріс. Про це повідомляє The Washington Post. Зауважимо, що в голосуванні взяли участь близько 4000 тис. делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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