Трамп зробив заяву після замаху

Трамп після замаху пообіцяв, що ніколи не здасться

Ексочільник США надіслав прихильникам короткого листа

Колишній президент США Дональд Трамп зробив коротку заяву після того, як на нього було скоєно замах на передвиборчому мітингу у селищі Батлер штату Пенсильванія. Його повідомлення наводить CNN.

Дональд Трамп надіслав прихильникам листа з коротким посланням.

«Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!», – написав політик.

На листі він лишив свій підпис.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на звістку про напад на Трампа у Батлері.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.