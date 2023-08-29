Байден відвідає В’єтнам: названо дату

Під час свого приїзду до Ханої, президент планує провести зустріч з лідером країни Нгуєном Фу Чонгом та іншими офіційними особами

Президент Сполучених Штатів Джо Байден планує відвідати В'єтнам 10 вересня. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Укрінформ.

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Під час свого приїзду до Ханої, президент планує провести зустріч з лідером країни Нгуєном Фу Чонгом та іншими офіційними особами. Метою цих зустрічей є обговорення шляхів подальшого поглиблення співпраці між Сполученими Штатами та В'єтнамом.

Як повідомила речниця Білого длму, лідери будуть розглядати можливості сприяння зростанню економіки В'єтнаму, зосередженій на технологіях та інноваціях, розширенні міжособистісних зв'язків через обмін освітою та програми розвитку робочої сили, боротьбу зі зміною клімату, а також зміцнення миру, процвітання і стабільності в регіоні.

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Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у вересні візьме участь у саміті «Великої двадцятки» в Індії, де проведе низку зустрічей. Байден відвідає Індію з 7 по 10 вересня, щоб взяти участь у саміті G20.

До слова, управління захисту рослин Міністерства сільського господарства та аграрного розвитку В'єтнаму опублікувало новий список карантинних об'єктів рослинного походження, з якого виключено бодяк польовий (Cirsium arvense), що відкриває шлях російському експорту пшениці, кажуть експерти