Доступ до укриттів та боротьба із шахрайством: Зеленський провів нараду із главою МВС

Клименко розповів президенту про ситуацію в регіонах, постраждалих від підриву Росією Каховської ГЕС

Сьогодні, 3 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Про це повідомляє глава держави повідомив у Telegram-каналі.

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За словами президента, він заслухав звіт щодо охорони й оборони атомних об’єктів, підготовки нацгвардійців, інших підрозділів МВС. А також забезпеченості боєприпасами та технікою.

Окрім цього, Клименко розповів президенту про ситуацію в регіонах, постраждалих від підриву Росією Каховської ГЕС та про роботу міністерства з ліквідації наслідків та із забезпечення людей усім необхідним.

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«Поговорили про виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, зокрема щодо перевірки укриттів, контролю за їх доступністю та придатністю. Міністр Клименко інформував про криміногенну ситуацію в країні, боротьбу із шахрайством й іншими порушеннями», – написав Зеленський.

Раніше Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів.