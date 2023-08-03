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Доступ до укриттів та боротьба із шахрайством: Зеленський провів нараду із главою МВС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Доступ до укриттів та боротьба із шахрайством: Зеленський провів нараду із главою МВС
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Клименко розповів президенту про ситуацію в регіонах, постраждалих від підриву Росією Каховської ГЕС

Сьогодні, 3 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Про це повідомляє глава держави повідомив у Telegram-каналі.

За словами президента, він заслухав звіт щодо охорони й оборони атомних об’єктів, підготовки нацгвардійців, інших підрозділів МВС. А також забезпеченості боєприпасами та технікою.

Окрім цього, Клименко розповів президенту про ситуацію в регіонах, постраждалих від підриву Росією Каховської ГЕС та про роботу міністерства з ліквідації наслідків та із забезпечення людей усім необхідним.

«Поговорили про виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, зокрема щодо перевірки укриттів, контролю за їх доступністю та придатністю. Міністр Клименко інформував про криміногенну ситуацію в країні, боротьбу із шахрайством й іншими порушеннями», – написав Зеленський.

Раніше Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів.

Теги: міністр Володимир Зеленський президент МВС

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