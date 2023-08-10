Президент ОАЕ хоче допомогти «порозумітися» Путіну та Зеленському

У ОАЕ турбуються за мир між Росією та Україною

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хоче влаштувати зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського на конференції ООН з клімату. Про це пише ліванська газета L' Orient-Le Jour.

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Захід відбуватиметься з 30 листопада по 12 грудня у Дубаї. У який із цих днів могли б зустрітися Путін і Зеленський, не повідомляється, проте мета полягає в тому, щоб розпочати діалог, який у майбутньому зміг би покласти край війні.

Президент ОАЕ вже заручився підтримкою Папи Римського, котрий з ентузіазмом сприйняв ідею. Крім того, Аль Нахайян повідомив про свою ініціативу президенту США Джо Байдену, і той пообіцяв всіляко сприяти її реалізації. При цьому ні Путін, ні Зеленський поки що не підтвердили свою участь у цій конференції.

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За словами опитаних виданням західних дипломатів, багато європейських країн також готові підтримати цей план, оскільки вважають, що ОАЕ може «скористатися своїм геополітичним становищем, щоб досягти припинення вогню на території України».

Аль Нахайян зустрічався з Путіним на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму у середині червня. Тоді російський диктатор подякував йому за зусилля щодо вирішення питань гуманітарного характеру, у тому числі пов'язаних з обміном полоненими. У свою чергу, лідер ОАЕ заявив про готовність до сприяння у врегулюванні війни в Україні.

До цього Аль Нахайян бачився з Путіним у жовтні 2022-го, також у Санкт-Петербурзі. Тоді шейх сказав, що ОАЕ готові взяти на себе роль посередника між Москвою та Києвом.

Нагадаємо, що 5-6 серпня представники близько 40 держав, включаючи США, Китай та Індію, зібралися в Саудівській Аравії для участі у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. При цьому Росію на зустріч не запросили.

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Раніше свої мирні плани після закінчення війни запропонували Китай та країни Африки. Також помирити Росію та Україну намагався президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. У середині липня стало відомо, що Індія та Франція працюють над спільною ініціативою щодо врегулювання війни.

У свою чергу, глава офісу президента України Андрій Єрмак неодноразово закликав об'єднатися навколо «формули миру» Зеленського, за якою ключовою умовою для переговорів є повне виведення російських військ за межі території країни в межах 1991 року.

Росія вважає, що під цією вимогою фактично мається на увазі «капітуляція», що є «неприйнятним» для Кремля, адже Москві в принципі поки «не готова йти на компроміси і поступатися».