Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент ОАЕ хоче допомогти «порозумітися» Путіну та Зеленському

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент ОАЕ хоче допомогти «порозумітися» Путіну та Зеленському
ОАЕ хоче зустрічі Зеленського та Путіна уже восени
фото: independent.co.uk

У ОАЕ турбуються за мир між Росією та Україною 

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хоче влаштувати зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського на конференції ООН з клімату. Про це пише ліванська газета  L' Orient-Le Jour.

Захід відбуватиметься з 30 листопада по 12 грудня у Дубаї. У який із цих днів могли б зустрітися Путін і Зеленський, не повідомляється, проте мета полягає в тому, щоб розпочати діалог, який у майбутньому зміг би покласти край війні.

Президент ОАЕ вже заручився підтримкою Папи Римського, котрий з ентузіазмом сприйняв ідею. Крім того, Аль Нахайян повідомив про свою ініціативу президенту США Джо Байдену, і той пообіцяв всіляко сприяти її реалізації. При цьому ні Путін, ні Зеленський поки що не підтвердили свою участь у цій конференції.

За словами опитаних виданням західних дипломатів, багато європейських країн також готові підтримати цей план, оскільки вважають, що ОАЕ може «скористатися своїм геополітичним становищем, щоб досягти припинення вогню на території України». 

Аль Нахайян зустрічався з Путіним на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму у середині червня. Тоді російський диктатор подякував йому за зусилля щодо вирішення питань гуманітарного характеру, у тому числі пов'язаних з обміном полоненими. У свою чергу, лідер ОАЕ заявив про готовність до сприяння у врегулюванні війни в Україні.

До цього Аль Нахайян бачився з Путіним у жовтні 2022-го, також у Санкт-Петербурзі. Тоді шейх сказав, що ОАЕ готові взяти на себе роль посередника між Москвою та Києвом.

Нагадаємо, що 5-6 серпня представники близько 40 держав, включаючи США, Китай та Індію, зібралися в Саудівській Аравії для участі у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. При цьому Росію на зустріч не запросили.

Раніше свої мирні плани після закінчення війни запропонували Китай та країни Африки. Також помирити Росію та Україну намагався президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. У середині липня стало відомо, що Індія та Франція працюють над спільною ініціативою щодо врегулювання війни.

У свою чергу, глава офісу президента України Андрій Єрмак неодноразово закликав об'єднатися навколо «формули миру» Зеленського, за якою ключовою умовою для переговорів є повне виведення російських військ за межі території країни в межах 1991 року.

Росія вважає, що під цією вимогою фактично мається на увазі «капітуляція», що є «неприйнятним» для Кремля, адже Москві в принципі поки «не готова йти на компроміси і поступатися».

Читайте також: Китай та ОАЕ планують провести перші спільні тренування військово-повітряних сил
Теги: Китай путін Франція Індія президент Андрій Єрмак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія і Китай протиставляють себе світовій демократії
Чи існує нова «вісь зла»?
29 липня, 19:05
Протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця...
Протести у Франції. Як російська пропаганда підпалює Париж Гібридна війна
14 липня, 21:00
Зеленський подякував Британії за зброю, зокрема далекобійну
Зеленський зустрівся із Сунаком: перші деталі
12 липня, 12:39
Закон на час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років
Військові без вищої освіти можуть отримати офіцерські звання: Зеленський підписав закон
18 липня, 19:53
Росіяни уже підрахували, скільки коштуваме відновлення мосту до Криму
Росіяни підрахували, скільки грошей треба на ремонт Кримського мосту
18 липня, 10:51
Путін не зможе організувати морську блокаду. Турецький експерт знайшов пояснення
Путін не зможе організувати морську блокаду. Турецький експерт знайшов пояснення
21 липня, 10:49
Навчання українських пілотів на F-16, Путін їде до Туреччини. Головне за 2 серпня
Навчання українських пілотів на F-16, Путін їде до Туреччини. Головне за 2 серпня
2 серпня, 21:00
Путін заявляє, що російська влада готова до миру
Путін про відступ окупантів з-під Києва: «нас просили це зробити»
29 липня, 06:16
Французи активно вживають алкголь та палять
Франція порахувала, скільки коштують державі шкідливі звички громадян
3 серпня, 20:16

Політика

Польща може закрити залізничне сполучення з Білоруссю
Польща може закрити залізничне сполучення з Білоруссю
У Нігері зафіксований ажіотажний попит на продаж одного із символів Росії
У Нігері зафіксований ажіотажний попит на продаж одного із символів Росії
Президент ОАЕ хоче допомогти «порозумітися» Путіну та Зеленському
Президент ОАЕ хоче допомогти «порозумітися» Путіну та Зеленському
Байден обмежив інвестиції в Китай. Пекін різко відреагував
Байден обмежив інвестиції в Китай. Пекін різко відреагував
Польща придумала, як змусити Китай натиснути на Лукашенка
Польща придумала, як змусити Китай натиснути на Лукашенка
Кім Чен Ин закликав своїх генералів готуватися до війни
Кім Чен Ин закликав своїх генералів готуватися до війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
55K
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
31K
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина
18K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
9757
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8906
Їжа – нова зброя Путіна. Країна-бензоколонка перетворюється у країну-продмаг

Новини

Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту